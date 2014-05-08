ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад

В Главном центре разведки космической обстановки сообщили, что до сих про следят за сумкой, которую потерял астронавт НАСА Хайдемари Стефанишен-Пайпер во время выхода в открытый космос более 12 лет назад. Об этом сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

"Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находится у нас в каталоге учтенные", - сообщил он телеканалу "Звезда".

По словам Фаттахова, ведомство каталогизирует все объекты космического мусора.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роскосмос" разрабатывает лунную программу.

Концепция российской лунной программы Роскосмоса, институтом РАН и МГУ предполагает, что к 2030 году Россия создаст на спутнике полигон и базу для добычи полезных ископаемых.

Проект разрабатывали Институт космических исследований РАН (в том числе глава этой организации академик РАН Лев Зеленый), ЦНИИмаш, «НПО имени Лавочкина», РКК «Энергия», НИИ ядерной физики МГУ, Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ.

"Луна является космическим объектом будущего освоения земной цивилизацией, - заявляют разработчики проекта, - и в XXI веке может начаться геополитическая конкуренция за лунные природные ресурсы". По мнению авторов концепции, в России должен создаваться арсенал необходимых средств дальней космонавтики для обеспечения национальных интересов в освоении Луны. Каждые три-четыре года в стране должен реализовываться очередной лунный проект.

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В проекте говорится, что "после того как геологические исследования Луны предоставят достоверные научные знания о распространенности полезных ископаемых, о степени содержания в них тех или иных элементов, будут составлено технико-экономическое обоснование целесообразности их добычи, переработки и доставки на Землю".

Благодаря прошлым экспедициям на Луну (советский проект «Луна» и американский «Аполлон») ученые убедились, что в веществе Луны присутствуют алюминий, железо, титан, редкие земли и многие другие элементы таблицы Менделеева.