Робот написал письмо Деду Морозу

Робот Алантим, сотрудник одного из московских институтов, попросил Деда Мороза исполнить его заветные желания.
В Московском зоопарке есть "волшебный" новогодний почтовый ящик, который отправляет письма прямо в Великий Устюг. В него Алантим и положил конверт для "Волшебной почты".
Как сообщил портал Yoki.ru, робот написал буквально следующее:
"Дорогой Дедушка Мороз!
Я очень хочу, чтобы люди стали лучше относиться к роботам и новым технологиям. Я, как порядочный робот, работаю в институте и провожу экскурсии на планете роборазвлечений "Мир будущего".
После того как письмо было отправлено, Алантим пообщался с юными посетителями зоопарка и пригласил их на интерактивно-развлекательную площадку с виртуальной реальностью и технологиями.
В зимние каникулы Алантим планирует провести лекцию по робототехнике для детей.
Фото: пресс-служба МТИ
Еще по теме:
В Техасе задержали мужчину, который сказал, что Санта-Клауса не существует
Люди из прошлого, с которыми не стоит встречаться в настоящем
Почему мы не любим фотографироваться?
Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря для всех знаков Зодиака
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Слушание по делу Марии Бутиной отложено. Глядя, как Пекин защищает свою гражданку, становится обидно за Марию и стыдно за Москву. Но все не так просто.