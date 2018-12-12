Робот написал письмо Деду Морозу

Робот Алантим, сотрудник одного из московских институтов, попросил Деда Мороза исполнить его заветные желания.

В Московском зоопарке есть "волшебный" новогодний почтовый ящик, который отправляет письма прямо в Великий Устюг. В него Алантим и положил конверт для "Волшебной почты".

Как сообщил портал Yoki.ru, робот написал буквально следующее:

"Дорогой Дедушка Мороз!

Я очень хочу, чтобы люди стали лучше относиться к роботам и новым технологиям. Я, как порядочный робот, работаю в институте и провожу экскурсии на планете роборазвлечений "Мир будущего".

После того как письмо было отправлено, Алантим пообщался с юными посетителями зоопарка и пригласил их на интерактивно-развлекательную площадку с виртуальной реальностью и технологиями.

В зимние каникулы Алантим планирует провести лекцию по робототехнике для детей.

Фото: пресс-служба МТИ

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