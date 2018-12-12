С Нового года Россия окончательно перейдет на цифровое вещание

После Нового года в России прекратится аналаговое теле- и радиовещание. Во всех регионах страны начнется цифровое телевидение и радио.
Среди первых, кто перейдёт на "цифру" 11 февраля, семь регионов. Затем 15 апреля - еще 20 субъектов РФ.
Как сообщает Yoki.ru, c переходом радио на цифровое вещание все просто. А вот на телевидении за неделю до перехода телезрители увидят на экранах предупреждение об отключении вещания в старом формате.
Жители России смогут смотреть 20 телеканалов высокого качества и три радиоканала, притом, совершенно бесплатно.
Правда, бабушкам и дедушкам надо будет купить цифровую приставку, либо заменить телевизор.
Надо иметь ввиду также, что дома должна быть дециметровая антенна.
А вот нужно ли покупать новый телевизор?
Без особых усилий на цифру перейдут те, у кого телевизор был куплен до 2013 года, просто нужно будет настроить его.
Для телевизора, купленного ранее, придется купить приставку для приема цифрового изображения. Они продаются во всех магазинах бытовой техники.
Фото: d-russia.ru
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