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Источник Правда.Ру

В Ростове ученые будут выращивать "живые" импланты

Наука

Ученые Донского технического госуниверситета придумали технологию, созданную посредством 3D-принтера и позволяющую выращивать долговечные импланты из живого биоматериала, сообщает pora.ru.

Актуальность такой разработки особенно велика в деле устранения различных врожденных патологий костей, в случаях травмирования или неудачно сделанных пациентам операций.

Сегодня восстановить поврежденные ткани возможно только с помощью донорского биоматериала, чтобы осуществить костную ауто- и аллопластику. При этом всегда есть риски отторжения организмом "чужого" материала, а также инфицирования.

Российские разработчики рассказали, что с помощью 3D-принтера создаются так называемые скаффолоды — биоактивные каркасы, служащие "почвой" для "засеивания" биоматериалами — молодыми клетками, идентичными дефектным тканям. Новая методика позволит организму воспринимать импланты как "свои". Кроме того, минимизируется вероятность заражения и отторжения.

Результаты первого "урожая" скаффолдов уже отправлены в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт. Там ученые будут работать над выращиванием клеток человека на титановой основе.

Сроки внедрения проекта в жизнь пока неизвестны.

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Темы кости имплант 3D-печать 3D-модель здоровье медицина патологии Ростовская область
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