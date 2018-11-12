В Ростове ученые будут выращивать "живые" импланты

Ученые Донского технического госуниверситета придумали технологию, созданную посредством 3D-принтера и позволяющую выращивать долговечные импланты из живого биоматериала, сообщает pora.ru.
Актуальность такой разработки особенно велика в деле устранения различных врожденных патологий костей, в случаях травмирования или неудачно сделанных пациентам операций.
Сегодня восстановить поврежденные ткани возможно только с помощью донорского биоматериала, чтобы осуществить костную ауто- и аллопластику. При этом всегда есть риски отторжения организмом "чужого" материала, а также инфицирования.
Российские разработчики рассказали, что с помощью 3D-принтера создаются так называемые скаффолоды — биоактивные каркасы, служащие "почвой" для "засеивания" биоматериалами — молодыми клетками, идентичными дефектным тканям. Новая методика позволит организму воспринимать импланты как "свои". Кроме того, минимизируется вероятность заражения и отторжения.
Результаты первого "урожая" скаффолдов уже отправлены в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт. Там ученые будут работать над выращиванием клеток человека на титановой основе.
Сроки внедрения проекта в жизнь пока неизвестны.
Читайте также:
Россия: новая методика сращения костной ткани
В Вятке появится искусственный "доктор"
Ученые из Тюмени создали конфеты для памяти
Гормон сна используется в лечении рака
Ученые: оксид марганца спасает мозг от радиации
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Вопиющий случай произошел в Красноярском крае. Там, провернув аферу, чиновницы "заработали" два миллиона рублей.
России не стоит садиться с террористами за стол переговоров, надо рассматривать "Талибан"* как "самую настоящую национальную угрозу", считает Дарья Митина.