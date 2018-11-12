Могут ли обыкновенные самолеты сорваться в пике как Boeing-737 Max

Специалисты в области авиации выяснили, как именно погиб индонезийский Boeing-737 Max и может ли случиться такое с другими самолетами этой модели.
Самолет резко свалился в крутое пике, затем перевернулся и обрушился в море.
Ранее "Правда.Ру" уже писала подробно об этой трагедии. Так, напомним, пассажирский самолет рухнул в воду сразу после того, как набрал высоту. Никому из двух сотен человек, находившихся в этот момент на борту, выжить не удалось.
Позже эксперты заговорили о том, что, возможно, трагедия с Boeing-737 Max, унесшая жизни такого количества людей, связана с серьезными неполадками в системе управления воздушными суднами. Так, самолеты данной модели в нештатных ситуациях запрограммированы на внезапное пикирование.
Средства массовой информации сообщают, что данная "особенность" наблюдается не только у Boeing-737 Max, а также у еще не менее трех сотен самолетов. Так, например, подобное может случиться с любым самолетом из серии Boeing-737, а это, между прочим, самые распространенные самолеты в мире.
По состоянию на октябрь текущего года 208 подобных самолетов потерпели крушение или же стали участниками серьезных аварий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что корпорация Boeing отправила всем авиакомпаниям, пользующимся ее продукцией, предупреждения о неисправностях Boeing-737 Max.
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