National Interest: флот США готовится к схватке с Россией в Северной Атлантике

Флот США ведет приготовления к борьбе с РФ в водах Северной Атлантики. Такую информацию распространяет National Interest.

Издание апеллирует к заявлению главнокомандующего американского ВМФ США адмирала Джона Ричардсона о том, что впервые за четверть века подводные лодки РФ так активны в этом регионе.

Разделяет эти настроения и недавно назначенный, 3 августа, вице-адмирал Чарльз Ричард. Он заявил, что необходимо готовиться к бою, только это поможет избежать кровопролития. Однако если придется вступить в схватку, отметил Ричард, в ней необходимо победить.

Специалисты считают, что эти мнения — продолжение Национальной стратегии обороны на 2018 год: важнее противостоять Москве и Пекину, чем бороться с террористами.

Так, весной было заявлено о возрождении второго флота ВМС США. Его основной задачей станет противостояние "территориальным притязаниям России" в отношении союзников Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что при всей опасности, которая исходит от китайских подводных лодок, страх Вашингтона связан именно с российскими субмаринами.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Россия, доминирующая в Черном море и Китай, возводящий насыпные острова в Южно-Китайском море — главные угрозы американским интересам в Мировом океане. Поэтому впервые за последние 25 лет ВМС США снова возвращаются к соревнованию сверхдержав на море. Об этом заявил контр-адмирал ВМС США Майкл Маназир на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам. По словам Маназира, ВМС США готовы противостоять этим вызовам в ближайшем будущем.

Источник фото: Navy.mil

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