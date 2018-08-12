Земля не выдержит правильно питающихся людей

Массовый переход на правильное питание вызовет продовольственный кризис. Такое мнение озвучили канадские эксперты из Гуэлфского университета на страницах PLOS.

Ученые отмечают, для того, чтобы прокормить "правильно" всех обитателей планеты надо больше плодородной земли, а ее уже сейчас не хватает. Так, чтобы выполнить рекомендация американского Минсельхоза есть больше растительной низкокалорийной пищи, нужен еще 1 млрд гектаров возделываемой почвы.

Согласно информации канадских специалистов, уже сейчас на Востоке площади под посевы увеличились. Если процесс продолжится, то есть риск нанести вред природному биому. Ученые убеждены, что надо заботиться о сохранении природных ресурсов. Среди конкретных предложений: начать использовать засухоустойчивые культуры и разработать методы максимально эффективного распределения воды.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, с одной стороны, ученые бьют тревогу: население планеты разрастается столь стремительно, что нам скоро просто нечего будет есть. С другой стороны, врачи хватаются за голову — года от года мы все больше толстеем. США давно уже перестали быть самой "толстой" страной: Россия и Европа активно набирают вес.

Недавнее исследование Еврокомиссии выявило, что среди стран ЕС больше всего от ожирения страдают британские женщины и мальтийские мужчины. Оказалось, что почти четверть (23,9 процента) британок имеют проблемы с лишним весом, причем эта доля находится в прямой зависимости от возраста и в обратной — от уровня образования. Второе и третье места заняли мальтийки и латышки.

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