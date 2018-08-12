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Российская авиабаза база в Киргизии "пополнится" модернизированными Су-25СМ

Наука и техника

Российская авиационная база Кант, которая дислоцируется в Киргизии, получит модернизированные штурмовики Су-25СМ. Это произойдет до конца текущего года, отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Российская авиабаза база в Киргизии "пополнится" модернизированными Су-25СМ. 390662.jpeg

Это известие пришло в день, когда летчики отмечают профессиональный праздник, в этот день 106 лет назад были созданы российские ВВС.

Стоит отметить, что авиабаза, которую ждет "пополнение", существует на киргизской земле уже 15 лет. На данный момент у нее есть штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть — авиационный компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, она обеспечивает суверенитет стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Также разнообразится и арсенал челябинской авиабазы Шагол. Ей первой из баз ЦВО передадут многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Ранее стало известно, что в военном округе сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу были переданы 10 новых бомбардировщиков. Машины, а также те, кто будет ими управлять приступили к соответствующей подготовке в Липецке.

Отметим, Су-34 поражает наземные и воздушные объекты в любое время суток, не мешают работе и метеоусловия. Истребитель может улетать на расстояние до 4 000 километров, развивать скорость до 1900 км/ч.

Источник фото: mil.ru

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Темы Су-25СМ авиабаза истребитель российская авиабаза
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