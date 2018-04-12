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Источник Правда.Ру

Названы сроки испытания сверхтяжелой российской ракеты

Наука и техника

Президент Владимир Путин назвал сроки проведения испытаний сверхтяжелой ракеты. Это произойдет через 10 лет, сообщает РИА Новости.

Названы сроки испытания сверхтяжелой российской ракеты. Названы сроки испытания сверхтяжелой российской ракеты

Заявление прозвучало во время посещения Путиным павильона "Космос" на ВДНХ, который открылся после реконструкции. Для испытаний, сказал президент, на космодроме Восточной необходимо создать специальный стартовый комплекс.

Причем, разработка ракеты и строительство площадки должны идти параллельно. По неофициальной информации, ракета называется "Энергия-3", на разработку ее эскиза выделено 1,6 млрд рублей. Его должны представить до конца 2019 года. Разработкой займется РКК "Энергия".

Ракета должна доставлять на низкую околоземную орбиту более 80 т груза и не менее 20 т до Луны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первый запуск российской сверхтяжелой ракеты планируется осуществить в 2028 году. Об этом сообщается в презентации НПО "Энергомаш", которая была представлена на авиасалоне "МАКС-2017". В Роскосмосе данный проект, который включает в себя создание ракеты-носителя и строительство соответствующей инфраструктуры, оценивают в 1,5 трлн рублей.

Отметим, что ранее гендиректором РКК "Энергия" Владимиром Солнцевым был представлен проект сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенной для доставки пилотируемой миссии на поверхность Луны. Зачем России нужна сверхтяжелая ракета-носитель, на создание которой уйдут огромные деньги? Какие перспективы в освоении космоса она открывает?

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