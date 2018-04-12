Путин рассказал о скором полете на Луну

Президент Владимир Путин в День космонавтики побывал на открытии после реконструкции павильона "Космос" на ВДНХ и пообщался с космонавтами. Президента спросили, планируется ли запуск на Луну.

"Да. Программа до 2030 года. Заканчивается программа создания корабля "Федерация", программа по сверхтяжёлой ракете. Сомнений нет. Будем работать. Сначала лунная орбита, облёт, станция на лунной орбите, потом модули на саму Луну. Так планируется, надеюсь, так и будет", — ответил Путин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в 57-й раз мы отмечаем День космонавтики. Помимо заслуженного чествования героев космоса, задаемся вопросами… Не оплошали ли российские наследники советских покорителей космоса? Нам есть чем гордиться сегодня и какими красками будем рисовать космическое будущее России?

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что "сейчас любят предсказывать снижение нашей активности, снижение роли и вообще чуть ли не уход России из космоса. Это, конечно, совершенно не так, потому что мы сейчас находимся в фазе подготовки нескольких проектов. Какие-то проекты реализуются прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем".

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