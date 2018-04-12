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Источник Правда.Ру

Заразная полнота: врачи нашли микробы ожирения

Наука и техника

Американские ученые обнаружили, что развитие ожирения ускоряют микробы из семейства Clostridiaceae. Эти микробы способствуют всасыванию жира при переваривании пищи, сообщает Cell Host & Microbe.

Заразная полнота: врачи нашли микробы ожирения. Заразная полнота: врачи нашли микробы ожирения

Новые порции жира ускоряют развитие этих бактерий. Они, считают ученые, являются одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. "Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца", — подытоживают исследователи.

Ранее сообщалось, что чем больше лишний вес, тем обширнее "букет" заболеваний. Давно миновали те времена, когда человек был вынужден ежедневно заниматься тяжелой физической работой, дабы добыть себе пропитание, причем пропитание скудное и однообразное.

Сегодня, благодаря достижениям цивилизации, мы забыли, что сочный кусок свинины нужно в прямом смысле отработать, то есть затратить столько же энергии, сколько подарит нам это (или любое другое) калорийное блюдо.

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