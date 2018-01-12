Новая угроза: почему полеты на другие планеты могут остаться только мечтой

Ученые обнаружили проблему, которая может серьезно затруднить реализацию длительных космических путешествий. Дело в том, что полеты в космос особым образом "растягивают" сетчатку и оптические нервы глаз. А это может быть причиной ухудшения зрения у некоторых астронавтов и приводить к полной слепоте при длительной жизни в космосе.

"Примерно 23% участников краткосрочных полетов и около половины членов долгосрочных экспедиций НАСА жаловались на проблемы со зрением и развитие дальнозоркости. Почему это так, пока не совсем ясно, и наши коллеги предполагали, что это связано с перераспределением жидкостей внутри черепа и сдавливанием мозга. Мы проверили, что происходит с самими глазами", — отметил Кристиан Отто из Ассоциации университетов по изучению космоса (USRA) в Хьюстоне (США).

Исследования о влиянии жизни в космосе на здоровье человека проводили и российские, и американские ученые. В частности, были выяснено, почему многие космонавты жалуются на проблемы со зрением в космосе. Было установлено также, что длительное пребывание в невесомости бесповоротно ослабляет мускулы спины и ведет к "округлению" сердца.

Кроме того, были полученные данные, позволившие сделать вывод, что полет к Марсу может привести к заметному ухудшению в интеллектуальных способностях астронавтов из-за деструктивного действия космических лучей на мозг.

Кристиан Отто и его коллеги обратили внимание, что космонавты и астронавты жаловались не только на помутнение зрения и развития дальнозоркости, но и имели повреждения сетчатки, сообщает РИА "Новости со ссылкой на статью в журнале JAMA Ophthalmology.

Выяснилось, что жизнь в невесомости особым образом деформировала так называемый диск оптического нерва — "слепое пятно" в центре наших глаз, где пучок нейронов, исходящих из мозга, соединяется с рецепторами сетчатки. При полете в космос эта часть оптического нерва особым образом растягивается, в результате чего между сетчаткой и питающей его сетью капилляров возникает небольшой зазор.

По словам медиков, подобные процессы сами по себе особо опасными назвать нельзя. Но при возвращении на Землю этот зазор почти мгновенно уменьшается и диск втягивался внутрь, когда давление внутри глаза резко падает. Это может травмировать оптический нерв, вызывать микрокровотечения и прочие проблемы с работой сетчатки.

Как можно справиться с проблемой, поможет ли в данном случае искусственная гравитация — этого ученые пока не знают. Пока расчет на исследования, которые будут продолжены на борту Международной космической станции.