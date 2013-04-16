"Кровавый снег" накрыл украинскую антарктическую станцию

Министерство образования и науки Украины сообщило об образовании "кровавого снега" возле своей антарктической станции "Академик Вернандский". Сообщается, что снег приобретает ярко-красный оттенок из-за содержания в нем микроскопических водорослей "Chlamydomonas nivalis".

Споры этих водорослей не боятся низких температур, поэтому сохраняются в снегу зимой, а при наступлении тепла - начинают прорастать. Сейчас в Антарктиде лето.

Примечательно, что из-за окрашивания в красный цвет снег теряет отражающие свойства и начинает быстрее таять, а это ускоряет рост водорослей.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что лед Антарктиды тает в десять раз быстрее, чем 600 лет назад.

В летнее время лед в Антарктике тает вдесятеро быстрее, чем шесть веков назад. Темпы таяния ледяного покрова сейчас самые высокие за последние 50 лет.

Такие данные озвучили исследователи из Австралийского национального университета и Британской антарктической службы. Ведущий исследователь Нерили Абрам и ее команда пробурили ледяной керн толщиной более 360 метров на острове Джеймса Росса неподалеку от северной окончености Антарктического полуострова, чтобы измерить "историческую" температуру и сравнить ее с температурой таяния льда летом.

Ученые выяснили, что за 600 лет температура повысилась на 1,6 градуса по Цельсию, а темпы таяния льда за последние полвека оказались самыми интенсивными. Это первое исследование, показавшее, как антарктические льды реагируют на повышение температуры во второй половине ХХ века.

"Как только температура устанавливается выше нуля, лед становится очень чувствительным к малейшему ее повышению в дальнейшем", - отмечает Абрам. Роберт Малвэни из Британской антарктической службы добавляет, что именно повышение температуры повинно в уменьшении площади антарктических льдов и появлении трещин в ледниках.