Экс-главком ВМС Украины признал превосходство России

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Недавно российское правительство приняло решение укрепить свою боевую мощь в Азовском море. Украине придется считаться с превосходством Российской Федерации на данной территории. Для украинского правительства это является серьезной проблемой.

Таким мнением поделился бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Сергей Гайдук. Он заявил, что гегемония России на Азовском море очевидна, а Украина просто-напросто не в силах соперничать с ней. Морская охрана, что следит за безопасностью украинской границы на Азовском море, не менялась с 2014 года. Это признали и в пограничной службе Украины, заявив, что их морские суда являются устаревшими и во многом уступают российским катерам и кораблям.

В марте текущего года украинские пограничники задержали российское рыболовное судно "Норд" и арестовали экипаж. В связи с этим ситуация на Азовском море обострилась. Российская Федерация выступила с заявлением, что произошедшее не является ничем иным, кроме как обыкновенным пиратством. Вопиющий поступок украинских военнослужащих вынудил Москву увеличить присутствие своих военно-морских сил в бассейне Азовского моря.

Украинское правительство живо отреагировало на действия России. По их мнению, РФ планирует масштабную оккупацию Азовского моря.

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