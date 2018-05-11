Видео пробежки человекоподобного робота последней разработки

Американские разработчики показали представителя линейки человекообразных роботов Atlas.





Отметим, что система управления Atlas координирует движения рук, туловища и ног для достижения подвижной манипуляции всего тела, значительно расширяя его охват и рабочее пространство.

Способность Atlas балансировать при выполнении задач позволяет ему работать с высоким уровнем отдачи.

В результате разработчики BostonDynamics показали замечательного компактного робота. Стерео-зрение, дальномер и другие датчики дают Atlas возможность манипулировать объектами в своей среде и путешествовать по пересеченной местности.

На кадрах видео робот прекрасно балансирует, передвигаясь, и держит равновесие, когда наклоняется в разные стороны.