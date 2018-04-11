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Источник Правда.Ру

Путин покажет роботов с боевыми лазерами на Параде Победы

Наука и техника

В Москве в Параде Победы могут принять участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Роботы прибыли в Алабино для участия в репетициях, сообщает "Интерфакс".

Путин покажет роботов с боевыми лазерами на Параде Победы. Путин покажет роботов с боевыми лазерами на Параде Победы

Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Телеграм-каналы дополняют сообщение, утверждая, что на Параде Победы будут показаны и рассекреченные боевые лазеры, и еще кое-что из "сверхнового" арсенала".

Уже известно, что в параде будут задействованы 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается АОА "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Робототехнический комплекс "Уран-6" — тоже разработки "766 УПТК". Комплекс предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии, а также на Северном Кавказе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что роль искусственного интеллекта в нашей жизни становится гораздо более заметной и критической, чем когда-либо раньше. Благодаря быстрому прогрессу в разработке автомобилей, передвигающихся без водителя, всем стало понятно, что это может означать в случае вооруженного конфликта. Неожиданно оказалось, что роботы-терминаторы больше не являются предметом научной фантастики, а становятся самой что ни на есть реальной действительностью.

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