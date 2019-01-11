СМИ раскрыли некоторые новшества iPhone, которые выйдут в этом году

Всемирно известная компания Apple осенью текущего года представит заинтересованной общественности сразу несколько новых моделей своего самого знаменитого детища — смартфона iPhone.
Об этом пишет американское деловое издание The Wall Street Journal.
Авторам материала удалось выяснить, чем корпорация из Соединенных Штатов Америки порадует своих преданных клиентов в новом, 2019 году. Так, оказалось, что на одной из трех новых моделей iPhone будет сразу три задних камеры. На двух других же, отмечает The Wall Street Journal, в этом плане все будет по-прежнему — лишь две задних камеры.
Также известно о том, что компания Apple не намерена отказываться от своей технологии жидкокристаллического дисплея.
В 2018 году, напомним, корпорация из США выпустила следующие модели iPhone — iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Несмотря на довольно большую стоимость аппарата — iPhone XR стоит, например, порядка 80 тысяч рублей — продукция компании традиционно пользуется большим спросом как в России, так и на Западе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты решили выяснить, какой смартфон из ныне существующих самый крепкий и надежный. Экспериментаторы бросали телефоны об пол и топили их в воде. Самым хрупким аппаратом стал продукт от Apple — iPhone SE.
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