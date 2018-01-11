Заполярье зимой станут освещать со спутников

Заполярные районы России зимой могут освещать с помощью специальных спутников-отражателей. Доклад об этом подготовили ученые РКК "Энергия", представят его на "Королёвских чтениях" с 23 по 26 января 2018 в Москве, сообщает РИА "Новости".

Для реализации замысла предлагается установить на каждом спутнике в качестве отражателя специальный мембранный диск из алюминизированной полиамидной пленки, радиусом 50 метров и соединить его с корпусом летательного аппарата центральной жесткой вставкой радиусом пять метров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что генеральная прокуратура России планирует создать Полярную прокуратуру, которая будет вести надзор за природоохранным законодательством в арктических районах.

"Мы собираемся создать Полярную прокуратуру, потому что в Заполярье есть специфические вопросы", — сообщил замгенпрокурора Александр Буксман.

Он напомнил, что сейчас в Арктике проводится большая работа. В качестве примера такой работы Буксман привел созданную Амурскую природоохранную прокуратуру. "Есть большие вопросы, которые охватывают несколько регионов. Необходим координационный орган, который должен обеспечить законность в сфере охраны природы на всем протяжении Амурского бассейна", — отметил он.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!