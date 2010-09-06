Врач предупредил: жара летом "опаснее коронавируса". Почему?

Грядущее лето в России, по прогнозам климатологов, будет настолько жарким, что волны горячего воздуха могут быть опаснее коронавирусной инфекции.

Об этом заявил сегодня доктор медицинских наук Борис Ревич, руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Ранее синоптики предупреждали, что наступающее лето станет рекордсменом по жаре (об этом подробнее читайте в материале на сайте - Прим. ред.).

Почему жара опасна для здоровья

"Мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей, чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса. Волны жары наступающим летом продолжительностью от 5 до 7 дней в Москве с устойчивой среднесуточной температурой более 23,8 градусов приведут к дополнительным смертям помимо тех, что вызовет COVID-19", — говорит Ревич.

Речь идет, по мнению медика, о 100-300 случаях летальных исходов.

Он напомнил события 2010 года, когда на фоне жары в Москве скончались 11 тысяч человек. А по всей России смертность составила порядка 50 тысяч жителей страны.

Кстати, именно 2010-й стал пионером по аномалиям погоды.

Тогда, как писала "Правда.Ру", даже на полном серьезе выдвигались версии о применении климатического оружия.

Предлагаем вспомнить, как это было.

Залп из климатического оружия "свёл погоду с ума"

2010 год стал одним из самых экстремальных в истории метеорологических наблюдений. Май-сентябрь характеризовались аномально жаркой погодой во многих странах северного полушария и необычайно холодной и сухой в южном. Метеорологи отказываются делать долгосрочные прогнозы и не могут определиться с причиной природных катастроф. Некоторые ученые не исключают применения климатического оружия.

Метеорологические наблюдения ведутся на международной основе с 30-х годов 19 века (в России с 1837г.) По данным The Weather Underground, в этом году в 15 странах были зарегистрированы максимальные и минимальные за всю историю наблюдений температуры. Так, в Пакистане, еще до печально известных наводнений, 26 мая был зарегистрирован максимум за всю историю наблюдений в Азии.

Центральные районы России побили все температурные рекорды за три недели июля. Испанская пресса писала об африканизации климата страны, Финляндия 29 июля отрапортовала о максимуме в 37,2 градусов Цельсия, а на Кипре термометры 1 августа показывали 46,6 градусов. В южном полушарии Перу, Бразилия, Аргентина пережили самую холодную в истории наблюдений зиму.

Климат "сошел с ума", и существует большая вероятность того, что природные аномалии вызваны глобальным потеплением, то есть повышением средней температуры атмосферы земли.

По сравнению с прошлым веком она повысилась на 1,4 градуса, согласно данным Межправительственной комиссии по климатическим изменениям (IPCC). За последние 30 лет наблюдений каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего.

Некоторые метеорологи, в частности британец Майк Блэкберн, автор модной теории о высотных струйных потоках, остерегаются связывать аномальную погоду с глобальным потеплением. Другие, например, президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий, видят в этом прямую зависимость.

По теории Блэкберна, аномальное поведение струйных потоков (сильные ветры на высоте 7-10 км), заперших в этом году антициклон над Центральной Россией, связано с изменением модели формирования течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья в экваториальной части Тихого океана. Эта модель — замещение холодного течения Ла-Нинья на теплое Эль-Ниньо — ранее прогнозировалась достаточно точно, со сменой один раз в три-пять лет. Но в последние годы, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Эль-Ниньо стал более мощным, и смена температурного режима стала происходить чаще. Кроме того, в 2010 году Эль-Ниньо потеплел. Специалисты NOAA с большой вероятностью связывают эти изменения с глобальным потеплением.

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Помимо этого, ученые NOAA обнаружили, что центр феномена Эль-Ниньо сдвигается с востока к центру Тихого океана.

"Если тенденция сохранится, долгосрочные прогнозы станут очень проблематичными, поскольку базируются во многом на том, что мы знаем о феномене Эль-Ниньо — Ла-Нинья c середины прошлого столетия", — говорит Майкл МакФаден, специалист NOAA.

Ему вторит директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по мнению которого для долгосрочных прогнозов нет научной основы, и она проводится только методом экстраполяции многолетних наблюдений. Он заявил, что вероятность подобного жаркого лета в России составляет 1 к 5000 (один раз в 5000 лет), тем не менее,

"будет больше засух, будет больше и осадков. При повышении температуры станет также увеличиваться так называемая дисперсия, т. е. изменчивость температурного режима. Но в целом специалисты ожидают общую тенденцию повышения температуры на планете".

Все сходятся во мнении, что следующее десятилетие будет еще более теплым (средняя температура) и еще более аномальным.

Для того чтобы изменить тенденцию на обратную, необходимо снизить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2020 году на 40%. Но правительства многих стран не спешат брать на себя подобные обязательства. К ним относятся Китай и США, которые вместе дают около 50% загрязнений. Последняя встреча на высшем уровне в Копенгагене, где была сделана попытка разработать новый договор взамен Киотского протокола, завершилась провалом. Вероятно, необходимы еще большие катаклизмы, чтобы мировое сообщество всерьез занялось проблемой снижения выбросов в атмосферу.

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Существует еще одна, на первый взгляд, абсурдная теория, объясняющая участившиеся погодные катаклизмы. США и Россия, начиная с 80-х годов прошлого столетия, активно разрабатывают климатическое оружие. В США сверхсекретная лаборатория (программа HAARP) занимает на Аляске огромный участок, который "засеян" 25-метровыми антеннами, а в России (программа Сура) она расположена в 150 км. от Нижнего Новгорода.

Не так давно Пентагон выпустил специальный доклад под названием "Погода как умножитель силы: подчинение погоды в 2025 году". Авторы доклада считают, что

"в 2025 году американские аэрокосмические силы смогут управлять погодой".

Американцы обвинили Россию в том, что именно этим оружием был вызван ураган "Катрина" в 2005 году, а российский физик Георгий Васильев недавно заявил, что жара в России — это результат воздействия HAARP. Как бы там ни было, но еще в 1995 году, третейский судья — ЕС, выступил с инициативой в рамках ООН — нажать на США и Россию с тем, чтобы они прекратили разработку климатического оружия.

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