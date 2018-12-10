Техподдержка Apple может просмотреть экран любого iPhone

Один из самых больших страхов современного человека заключается в том, что за ним наблюдают. Страх этот, увы, свойственен отнюдь не только параноикам. Дело в том, что в эпоху социальных сетей, сети Интернет и гаджетов следить за кем-то становится не так уж и сложно.

Особенно, если ты авторитетная богатая западная компания. Такая, например, как Apple.

Один из пользователей социальной сети Twitter рассказал о том, что техподдержка американской компании помогла ему решить проблемы с его устройством удаленно, подключившись к его телефону. Так, специалисты из Apple показывали курсором мужчине, куда следует нажимать, чтобы избавиться от ошибки.

Пользователь написал, что его очень удивила эта функция. Он, как и многие пользователи техники от Apple, не знал о ее существовании. В своем сообщении в Twitter мужчина уточнил, что перед тем, как подключиться к его телефону, сотрудники техподдержки запросили у него разрешение. Также, указал обладатель iPhone, он продемонстрировал специалистам из Apple чеки, полученные им после покупки оного.

Но у тех, кто оставил свои комментарии под постом мужчины, закрались сомнения в том, что сотрудники техподдержки Apple не могут подключиться удаленно к телефону любого пользователя без его разрешения. Некоторые считают, что разрешение владельца — лишь своего рода фикция, чтобы он был спокоен за свою безопасность в сети Интернет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ряд всемирно известных и популярных социальных сетей отныне будет "банить" своих пользователей не только за откровенные фотоснимки, но и за тексты да сообщения с упоминанием секса как такового вообще.

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