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Источник Правда.Ру

Найдено средство, которое помогает много есть и не толстеть

Наука и техника

Удаление некоторых генов ведет к тому, что организм не пропускает жиры в кровь. К этому выводу пришли американские ученые из Йеля, чьи суждения приводятся на страницах The Independent.

Найдено средство, которое помогает много есть и не толстеть. 390641.jpeg

Эксперты провели исследование: грызунов без этих генов и с ним кормили пищей, обильной жирами. Первые за 8 недель не прибавили в весе, вторые же ожирели. Ученые отметили, что у мышей без генов жиры выходили из организма, не попадая в кровь.

После этого американские специалисты исследовали препараты и нашли те, чье действие схоже. Например, одни из них, уже протестированные на людях, выписываются больным для излечения от глаукомы. Эксперимент на мышах показал: жиры не задерживались в организме тех грызунов, кому давали препарат.

Исследователи полагают, их работа может быть полезна для лечения ожирения. Стоит рассказать и про опасности, про которые не забыли упомянуть исследователи: вместе с жирами организм лишается и полезных веществ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что австралийские ученые, проведя шесть исследований, определили самую эффективную и здоровую диету — низкогликемическую. Она не только снижает вес, но и нормализует уровень холестерина и сахара в крови. К тому же эта диета не требует каких-то серьезных изменений в образе жизни человека.

Гликемический индекс (ГИ) показывает, насколько сильно продукт влияет на уровень глюкозы в крови. Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладости и т. д.) вызывают резкое повышение уровня глюкозы, а пища с низким гликемическим индексом содержит много клетчатки, сложные углеводы (овощи, цельные злаки), поэтому усваивается медленно и способствует постепенному поступлению глюкозы в кровь.

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