Черному морю предсказали неминуемую гибель

Высокий уровень сероводорода превратит Черное море в болото за несколько десятилетий. Примерно 90% моря заполнены этим соединением, это установили океанографические экспедиции Иосифа Шпиндлера еще в начале 1890-х.
Стоит отметить, что наверху находится опресненный слой, он практически не перемешивается с тем, в которым есть сероводород. Газ лишь малыми дозами выходит на поверхность. Опасность может возникнуть, если произойдет нечто экстраординарное, например, землетрясение.
Кроме того, херсонские эксперты предлагают установить трубу, по которой сероводород будет выходить на поверхность, так удастся избежать беды. Кроме того, газ можно будет использовать как топливо.
Прогнозы европейских специалистов не так оптимистичны. Если не остановить глобальное потепление и не прекратить выброс отходов в море, то оно превратится в "мертвое". Это произойдет за несколько десятков лет.
Солидарен с коллегами и российский ученый Константин Згуровский. По его наблюдениям кислорода в воде становится все меньше, это приводит к вымиранию живых организмов. Также это делает из моря болото.
Усугубит ситуацию действия "Укргидроэнерго": планируется построить 6 ГЭС в верховьях Днестра. Это помешает водам реки вливаться в море и станет причиной уничтожения жизни в радиусе 300 километров.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Черном море появилась смертельно опасная рыба — морской дракон. Обычно они не поднимается выше 15 метров. Опасны их иглы, которых могут коснуться рыбаки, поймавшие рыбу.
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