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Источник Правда.Ру

В системах Apple найдены дыры на $2,5 миллиона

Наука и техника

Apple предложили заплатить 2,45 миллиона долларов за то, чтобы узнать свои промахи. С такой идеей к компании обратился исследователь безопасности из Google Иан Бир.

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Надо сказать, что о сделке эксперт заявил максимально "громко" — опубликовал пост в Twitter. Сообщение появилось в блоге после лас-вегасовской конференции Black Hat по безопасности. Бир посчитал, что компания Apple должна заплатить ему за все недочет, о которых узнавала от него в последние годы. Сумма, пообещал хакер, отправится в виде пожертвования на счет правозащитной организации Amnesty International.

Стоит заметить, что корпорация ответила молчанием. Тогда Бир еще раз обратился к Apple:т"Я бы хотел иметь возможность посидеть с вами и обсудить, как мы вместе можем сделать iOS более безопасной для всех пользователей".

Отметим, что Бир — один из самых лучших специалистов в области нахождения уязвимостей в iOS. Входит в титулованную группы хакеров Google — Zero. Участники ищут уязвимости нулевого дня в продуктах других компаний.

Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты в области цифровой безопасности зафиксировали две массовые фишинговые атаки, направленные на хищение учетных данных Apple ID пользователей устройств от Apple. Сведениями поделился портал SecurityLab. Преступники распространяют SMS-сообщения, содержащие гиперссылки на фишинговые сайты. Послание, отправляемое от имени представителей виртуального магазина приложений App Store, информирует пользователя о том, что его учетная запись якобы заморожена и для восстановления доступа необходимо ввести свои данные.

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