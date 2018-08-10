В системах Apple найдены дыры на $2,5 миллиона

Apple предложили заплатить 2,45 миллиона долларов за то, чтобы узнать свои промахи. С такой идеей к компании обратился исследователь безопасности из Google Иан Бир.
Надо сказать, что о сделке эксперт заявил максимально "громко" — опубликовал пост в Twitter. Сообщение появилось в блоге после лас-вегасовской конференции Black Hat по безопасности. Бир посчитал, что компания Apple должна заплатить ему за все недочет, о которых узнавала от него в последние годы. Сумма, пообещал хакер, отправится в виде пожертвования на счет правозащитной организации Amnesty International.
Стоит заметить, что корпорация ответила молчанием. Тогда Бир еще раз обратился к Apple:т"Я бы хотел иметь возможность посидеть с вами и обсудить, как мы вместе можем сделать iOS более безопасной для всех пользователей".
Отметим, что Бир — один из самых лучших специалистов в области нахождения уязвимостей в iOS. Входит в титулованную группы хакеров Google — Zero. Участники ищут уязвимости нулевого дня в продуктах других компаний.
Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты в области цифровой безопасности зафиксировали две массовые фишинговые атаки, направленные на хищение учетных данных Apple ID пользователей устройств от Apple. Сведениями поделился портал SecurityLab. Преступники распространяют SMS-сообщения, содержащие гиперссылки на фишинговые сайты. Послание, отправляемое от имени представителей виртуального магазина приложений App Store, информирует пользователя о том, что его учетная запись якобы заморожена и для восстановления доступа необходимо ввести свои данные.
Читайте также:
Apple может следить за своими пользователями
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Что такое химическое оружие? Какие его виды наиболее опасны? Почему оно все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? И где можно ждать такую следующую вымышленную или реальную историю? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, кандидат химических наук Антон Уткин.