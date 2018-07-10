Российских военных научат бороться с беспилотниками

Военнослужащие российской армии научатся уничтожать беспилотные летательные аппараты противника. Упражнения, направленные на отработку навыка, введут в программу уже осенью, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: википедия

Эту программу разработали, отталкиваясь от опыта, приобретенного в Сирии. Военнослужащим объяснят, как уничтожать беспилотники при помощи автоматического и крупнокалиберного оружия, снайперских винтовок. По новой программе защищать от БЛА будет не только войсковое ПВО, но и морская пехота, ВДВ и личный состав Сухопутных войск. Так, соответствующие упражнения уже стали частью подготовки СВ, ВДВ и ВМФ.

В этом контексте стоит отметить, что разработан алгоритм того, как должны действовать военные после обнаружения вражеского беспилотник, подготовлены спецмишени и территория, где будет проходить обучение. Кроме того, будут отработаны разные сценарии: военнослужащий должен выполнить задачу самостоятельно и в составе подразделения, взвода или бригады в разных метеорологических условиях.

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