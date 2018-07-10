Российский "Прогресс" научился обгонять Falcon в космосе

Космический корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС. В первый раз полет совершился по сверхкороткой, двухвитковой схеме и занял менее 4 часов, сообщили в Роскосмосе.

Ранее четырехвитковая была самой короткой схемой, она занимала примерно 6 часов: корабли выполняли 4 оборота вокруг планеты. Традиционно корабли "Союз" добираются до МКС так. Стоит пояснить, что есть и иной маршрут, резервный, на него уходит почти три дня. За это время выполняется 34 витка. Используют эту схему, если условия для более короткой неблагоприятны.

Планируется, что сверхкороткая схема будет опробована еще на космическом грузовике перед тем, как начнутся испытания на пилотируемых судах. Как отметил руководитель летно-космического центра Александр Калери, благодаря этой схеме уменьшится рабочий день экипажа и станет проще доставлять скоропортящиеся грузы.

Это не первая попытка "ускорить" полет: Роскосмос предполагал опробовать ее еще 11 февраля, но неполадки помешали осуществить задуманное.

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