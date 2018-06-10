Фото дня от "Хаббл": карликовая галактика с ярчайшим ядром

Телескоп "Хаббл" помог заснять карликовую галактику IC 4870, в центре запечатлены нити голубого газа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы НАСА.
Запечатленная галактика находится в участке, что современными астрономами отнесен к созвездию Павлина, это около 30 млн световых лет от нашей планеты. Эту систему из звезд отличает активное галактическое ядро: яркость его такова, что может затмить галактику.
Отметим, что IC 4870 относится к сейфертовским системам, их отличают эмиссионные линии — свидетельства "высокоскоростных" (1000 км/с) газовых выбросов. Кроме того, этот тип галактик редок примерно 1% от известных спиральных гравитационно-связанная система из звезд.
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