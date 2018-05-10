Дуров решил заменить "госуслуги" своим Telegram

Мессенджер Telegram запускает собственный сервис для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Как сообщило издание Ведомости, руководство компании планирует, что Telegram Passport станет сервисом для будущей собственной блокчейн-платформы мессенджера.

Оно призвано собирать копии паспортов, водительских прав, коммунальных счетов и справок о банковских счетах пользователей. То есть пользователи ​Telegram будут хранить свои персональные данные непосредственно в мессенджере.

Отметим, что необходимые для этого документы достаточно будет один раз загрузить в мессенджер. Затем через Telegram их можно будет мгновенно передавать сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри платформы, так и на основных сайтах сервисов.

В настоящее время представители мессенджера тестируют Telegram Passport в закрытом режиме.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что юристы правозащитной группы "Агора" направили спецдокладчику ООН Дэвиду Кайе обращение с просьбой поддержать столкнувшийся с проблемами в России Telegram.

Как пояснил адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов, они просили рекомендовать правительству РФ "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".

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