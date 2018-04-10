США ничего не смогут противопоставить "Сармату" как минимум 40 лет

Генеральный директор компании ГРЦ "Макеева" Владимир Дегтярь заявил, что США еще 40 лет не смогут создать систему ПРО, способную перехватывать российскую ракету "Сармат".

Фото: Минобороны РФ

"Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что "Сармат" гарантирует России мир на ближайшие десятилетия", — цитирует директора корпоративная газета предприятия "Конструктор".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российская баллистическая межконтинентальная ракета РС-28 "Сармат" является оружием, которого Соединенным Штатам действительно стоит бояться. Об этом сообщает военный обозреватель Дэйв Маджумдар в своей статье для издания The National Interest.

В числе основных особенностей "Сармата" автор отмечает, что ракетные пусковые шахты являются максимально защищенными, а для уничтожения одной пусковой установки потребуется нанести не менее семи высокоточных ядерных ударов.

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