Российский военный спутник "упал" с орбиты

В Новой Зеландии заметили падение космического спутника России "Космос-2430". Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Во время матча по крикету зрители обратили внимание на странный летящий предмет, с огромной скоростью приближающийся к земле. Из-за скорости падения горящий предмет был больше похож на природную комету.
5 января спутник "Космос-2430" был планово снят с орбиты под тщательным контролем российских ВКС. Он работал в космосе с 2007 по 2012 год, но выработал свой ресурс. Космическое устройство сгорело на расстоянии 100 км от земли над Атлантикой и никому не принесло вреда.
В американских СМИ появилось заявление военных Соединенных Штатов Америки о том, что крушение российского спутника — предупреждение о ракетном нападении. Данный вывод они сделали после просмотра видео с американского канала FOX.
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