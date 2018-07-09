Россияне будут управлять автомобилями силой мысли

Ученые из Нижегородского государственного университета им. Лобачевского представили общественности макет нейромобиля. По словам инженеров, аппаратом можно будет управлять с помощью силы мысли.
По словам команды разработчиков, проект вызывает большой интерес у посетителей выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, где нейромобиль и представлен.
Заказчиком проекта является Министерство образования и науки Российской Федерации. В году минувшем ведомство выделило Нижегородскому государственному университету им. Лобачевского грант в размере 250 миллионов рублей. Ожидается, что первый нейромобиль будет готов к 2020 году.
По словам создателей чудо-машины, в первую очередь нейромобиль будет интересен людям пожилым или с ограниченными физическими возможностями. Так, и стоимость его будет относительно небольшая — что-то около полумиллиона рублей.
Машина уже умеет двигаться вперед, назад, вправо и влево, реагируя на мысленные команды человека. По словам инженеров, чтобы добиться этого, они потратили пятую часть от выделенного им гранта — 50 миллионов рублей. Остальные же деньги пойдут на то, чтобы оснастить нейромобиль самым настоящим мозгом — машина сможет не только реагировать на команды водителя, но и советовать ему, как лучше поступить в той или иной ситуации.
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