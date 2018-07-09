В армии России появится самолет-убийца спутников

Для вооружения Российской Федерации разрабатывается новый самолет. Его задачей будет создание помех, которые, в свою очередь, смогут вывести из строя космические спутники военного предназначения. Известно, что новая машина придет на смену ИЛ-22 ПП "Порубщик".

Фото: ilyushin.org

Оборудование на борту новейшего самолета сможет вести радиационное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских. Новое российское оружие сможет выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле.

На данный момент до введения самолета в эксплуатацию еще довольно далеко. Так, пока готов лишь эскиз нового самолета. Сообщается, что в ближайшее время начнется опытно-конструкторская работа. Пока, на этапе создания, новейший самолет получил название "Порубщик-2", но известно, что после того как он поступит на вооружение российской армии, название изменится.

В советские времена была такая система, она носила название МиГ-31Д. Работал комплекс следующим образом — на него вешалась специальная ракета, которая могла работать по космическим целям. Он предназначался для выведения из строя части баллистических ракет и параллельно мог сбивать спутники.

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