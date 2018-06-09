Проправительственные хакеры КНР выкрали информацию о подлодках США

История, достойная сценария голливудского фильма, приключилась с компанией-подрядчиком Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Хакеры, работающие на правительство Китайской Народной Республики, получили доступ к их компьютерной сети. В результате этого взломщикам удалось выкрасть огромный объем данных, касающихся разработки вооружения для американских подводных лодок.

Среди данных, которых хакерам удалось украсть — информация о разработке Америки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которую планировалась применять к подводным лодкам.

Подрядчик, ставший жертвой китайских хакеров, имел договор о сотрудничестве с Научно-исследовательским центром проблем подводной войны Военно-морских сил в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

Отметим, что в данный момент ВМС США совместно с ФБР занимаются расследованием произошедшего.

Как ранее писала "Правда.Ру", американское правительство приняло решение уделить особое внимание производству ракет и гиперзвукового оружия. По словам Марка Эспера, министра американских вооруженных сил, данные действия вызваны озабоченностью американского правительства тем, что Россия наращивает свою военную мощь в Европе. Официальные представители Соединенных Штатов Америки видят в этом потенциальную угрозу собственной национальной безопасности.

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