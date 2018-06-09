Армия США готовит ракеты для удара по России

Фото:http://www.af.mil

Стало известно, что Соединенные штаты Америки уделят особое внимание производству ракет, гиперзвукового оружия и артиллерии дальнего действия. Марк Эспер, министр американских вооруженных сил, назвал это главным приоритетом работы американских военных инженеров. По его словам, работа в этом направлении связана с потенциальной угрозой со стороны Российской федерации.

Запад всерьез обеспокоен тем, что Россия наращивает военную мощь в Европе. Американские министры считают, что это несет в себе угрозы не только для европейских стран, но и для Соединенных штатов Америки.

Больше всего опасений у Запада вызывает российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка". Данный ракетный комплекс имеет огромный радиус поражения цели. "Точка" способна уничтожить объект на расстоянии до 200 километров. Также Запад всерьез обеспокоен российскими баллистическими ракетами РС-26 Рубеж и комплексом "Тополь-М". Эти орудия способны поразить цель на расстоянии 5800 километров и 11 тысяч километров соответственно.

Учитывая боеспособность российской техники, американские инженеры принялись за разработку новейших ракет дальнего действия. Их выпуск запланирован на 2027 год. По мнению министров американских вооруженных сил, российские комплексы ПВО — передовые в мире. Именно это подтолкнуло их к разработке нового вида вооружения.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о мнениях американского правительства насчет российской военной техники. Так, недавно американцы заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы — лучшие в мире. Свою состоятельность в этой сфере Россия подтвердила во время участия в военном конфликте на территории Сирии, подчеркивают в США.

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