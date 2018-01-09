Россия решила "задавить" Илона Маска многоразовой "Ангарой"

В России снова будут строить многоразовую версию ракеты "Ангара". Это носитель легкого класса, который к тому же будет оборудован складными крыльями.

Фото: mil.ru

Проект реализует разработчик "Ангары" Центр имени Хруничева совместно с "Роскосмосом" и ОКБ имени Мясищева, говорится на сайте разработчика. Проект ракеты представят ВПК уже в этом году.

Основной рассматриваемый вариант превращения ракеты "Ангара" в многоразовую — оборудование легкой версии носителя складывающимися крыльями. Изучаются и другие варианты возвращения первой ступени: с помощью собственных двигателей подобно американской ракете Falcon 9 или посадка на парашюте.

Это уже третий опыт Центра имени Хруничева в конструировании крылатой версии "Ангары". В 2011–2013 годах Центр имени Хруничева работал над эскизным проектом крылатого ракетного блока для "Ангары" в рамках работы "Многоразовая ракетно-космическая система" (МРКС). В конце 2013 года научно-технический совет "Роскосмоса" рассмотрел предварительные результаты исследований и подтвердил возможность создания многоразового комплекса. Но этот проект не стал успешным: стоимость выведения килограмма груза с использованием МРКС оказалась выше, чем при одноразовом полете.

В обоих случаях речь шла о создании крылатой ступени для тяжелой версии "Ангары". Новая же разработка предусматривает добавление крыльев к легкой версии ракеты.

Проект такого носителя должен быть детально проработан, а его экономический эффект тщательно оценен. Для такой ракеты необходим аэродром, обслуживание наземной инфраструктуры и проведение послеполетных операций. Потребуются большие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Свой вариант многоразового носителя разрабатывает и ракетно-космическая корпорация "Энергия". Параллельно с конструированием новой ракеты среднего класса "Союз-5" корпорация изучает возможность создания модификации этого носителя с возвращаемой ступенью. Пока только две компании в мире смогли создать многоразовые ракеты — SpaceX и Blue Origin.

В Роскосмосе стартовала работа над многоразовой ракетой среднего класса. Этот проект станет ответом на созданный Илоном Маском носитель Falcon 9.

Предполагается, что унификаия с одноразовым "Союзом-5" позволит запускать будущую отечественную ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане.

Проект будут вести РКК "Энергия" и ракетно-космический центр "Прогресс". По мнению экспертов, создание многоразового носителя важно для удержания позиций России на рынке пусковых услуг. При этом техническое задание "Роскосмоса" на разработку "Союза-5" не предусматривает многоразового применения этой ракеты или отдельных ее элементов.

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