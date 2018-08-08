В России разработают робот-танк, неуязвимый для РПГ и мин

Государственная российская корпорация "Уралвагонзавод" работает над роботехническим комплексом. В основу новейшей разработки ляжет танк Т-72Б3. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: википедия

Рабочее название проекта — "Штурм". Основная цель разрабатываемого комплекса — снизить человеческие потери в условиях городского боя. Так, в состав массивного военного комплекса войдут сразу несколько боевых машин. Разработчики уже создали макет "Штурма" и продемонстрировали то, как комплекс будет двигаться.

Сообщается, что ему будут не страшны ни прямое попадание из РПГ, ни минный подрыв. При всей своей массивности и толстой броне комплекс будет иметь относительно высокий уровень маневренности, отмечают сотрудники "Уралвагонзавода".

Боевого робота хотят обучить стрельбе по живым мишеням в радиусе 360 градусов без повреждения зданий. Также роботехнический комплекс планируется оснастить системной огня по заранее выверенным целям, чтобы он мог метко стрелять и при дымовой завесе, и в проливной ливень, и в метель.

Любопытно, что танк Т-72Б3, который ляжет в основу нового комплекса, стоит почти сотню миллионов рублей. Сколько же будет стоить "Штурм", пока остается загадкой.

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