Илон Маск провел тайные переговоры по колонизации Марса

Планы по колонизации Марса обсудила команда американского изобретателя Илона Маска во главе с лидером и ведущие планетологи. По сведениям Space.com, ученых попросили не распространяться о сути разговора.
Еще два года назад Маск заявил, что планирует к концу столетия заселить красную планету, используя корабли, способные перевозить людей с Земли на Марс, и сверхтяжелую ракету. Цель проекта — создать автономный город с населением более миллиона человек.
Спустя время изобретатель в научном журнале детально рассказал о планах по постройке флотилии из тяжелых ракет. За этот материал Маск получил много критических замечаний, ключевые касались реалистичности и стоимости.
На этой неделе состоялась встреча команды инженера с теми, кому идея по душе, а также теми, кто скептически настроен. Всего собралось 60 экспертов в области геологии, астробиологии, космической инженерии, пришли и чиновники, и сотрудники НАСА. Их попросили не сообщать общественности о встрече, этой информацией один из участников поделился с онлайн-изданием Ars Technica. Источник также рассказал, что речь касалась двух ключевых тем: устройство и возможности BFR и разработка технологий, которые необходимы для создания полностью автономного колония на Марсе.
Стоит отметить, что встречу пояснили и в SpaceX, добавив, что они будут проходить регулярно.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Илон Маск сравнил планируемое начало колонизации Марса с освоением Северной Америки англичанами. Маск утверждает, что для освоения Марса найдутся добровольцы, поскольку "так же, как и с английскими колониями, всегда есть люди, которые стремятся стать первопроходцами". Он отметил, что покорение планеты наверняка станет "трудным, рискованным и опасным".
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