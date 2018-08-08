Названы обстоятельства, при которых стресс может быть очень полезен

Стрессовая ситуация помогает человеку усвоить негативную информацию. Такую теорию выдвинули эксперты из университетского колледжа столицы Великобритании.
Проверяя гипотезу, ученые провели эксперимент. 35 человек разделили на группы. Для первой организовали мозговой штурм: добровольцы решали задачи по математике на время, выступали с докладом на малознакомую тему. Для второй подготовили простые письменные упражнения.
Второй частью исследования стали воспоминания: участников попросили припомнить непростые ситуации из пришлого и оценить их. Так было выяснено, что стресс влияет на критическое мышление. Люди в состоянии покоя восприимчивы к положительной информации, те же, кто подвержен стрессу, усваивают сведения с негативной направленностью.
Был у эксперимента и второй этап, отмечает Journal of Neuroscience. К нему привлекли пожарных из Колорадо. Участникам дали такие же задания, после чего выводы экспертов подтвердились.
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