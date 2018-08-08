Названы обстоятельства, при которых стресс может быть очень полезен

Стрессовая ситуация помогает человеку усвоить негативную информацию. Такую теорию выдвинули эксперты из университетского колледжа столицы Великобритании.

Фото: Fotodom.ru/DP

Проверяя гипотезу, ученые провели эксперимент. 35 человек разделили на группы. Для первой организовали мозговой штурм: добровольцы решали задачи по математике на время, выступали с докладом на малознакомую тему. Для второй подготовили простые письменные упражнения.

Второй частью исследования стали воспоминания: участников попросили припомнить непростые ситуации из пришлого и оценить их. Так было выяснено, что стресс влияет на критическое мышление. Люди в состоянии покоя восприимчивы к положительной информации, те же, кто подвержен стрессу, усваивают сведения с негативной направленностью.

Был у эксперимента и второй этап, отмечает Journal of Neuroscience. К нему привлекли пожарных из Колорадо. Участникам дали такие же задания, после чего выводы экспертов подтвердились.

Читайте также:

Доказано: стресс делает нас старше