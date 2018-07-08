Российский ударный беспилотник испытают до конца 2018 года

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" начнут испытывать в этом году. Разработкой занимается авиазавод имени Чкалова, входящий в компанию "Сухой".



Американские беспилотники не долетели до Крыма

СМИ стало известно, что работы подходят к концу и уже готов опытный образец. Именно ему и предстоят тестовые полеты.

Предполагается, что вес "Охотника" будет достигать 20 тонн. Кроме того, как ранее писала "Правда.Ру", он должен работать по принципу "летающее крыло". Именно по этой причине собирать аппарат необходимо из композиционных материалов и stealth-покрытия.

Кроме того, известно, что "Охотнику" для выполнения задач необходим реактивный двигатель, он должен развивать скорость 1 000 км/ч.

Читайте также:

Американский БПЛА провел разведку вдоль границ России