Российский ударный беспилотник испытают до конца 2018 года

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" начнут испытывать в этом году. Разработкой занимается авиазавод имени Чкалова, входящий в компанию "Сухой".
СМИ стало известно, что работы подходят к концу и уже готов опытный образец. Именно ему и предстоят тестовые полеты.
Предполагается, что вес "Охотника" будет достигать 20 тонн. Кроме того, как ранее писала "Правда.Ру", он должен работать по принципу "летающее крыло". Именно по этой причине собирать аппарат необходимо из композиционных материалов и stealth-покрытия.
Кроме того, известно, что "Охотнику" для выполнения задач необходим реактивный двигатель, он должен развивать скорость 1 000 км/ч.
Читайте также:
Американский БПЛА провел разведку вдоль границ России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции? Почему Россия помогла Эрдогану выиграть на президентских выборах? И на какие уступки он теперь может пойти? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" беседовали политолог Икбаль Дюрре и научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Амур Гаджиев.