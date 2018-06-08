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Увидеть ПАК-ДА и умереть: National Interest раскрыл "супербомбардировщик" Путина

Наука и техника

Москва работает над мощнейшим стратегическим бомбардировщиком. В течение 10 лет перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК-ДА) заступит на службу ВВС, сообщает The National Interest.

Увидеть ПАК-ДА и умереть: National Interest раскрыл "супербомбардировщик" Путина. 387890.jpeg
Фото: mil.ru

Сигнальные образцы появятся в 2025–2026 году, на поток их поставят в 2028–2029. По сведениям, ПАК-ДА "наградят" крылатыми ракетами воздушного базирования Х-55СМ и Х-102, а ключевым оружием станет гиперзвуковая Х-47М2 "Кинжал". С ней может возникнуть трудность: дело в габаритах и внутренних вращающихся пусковых установках, им, скорее всего, "наградят" ПАК-ДА.

Кроме того, отмечаются, что создан полноценный деревянный макет комплекса, а также варианты в маленьких масштабах. В то же время пока никто официально не заявлял, какими будут габариты и внешний вид. Журналисты опираются на открытую информацию: ПАК-ДА — гиперзвуковой самолет. Благодаря 2 двигателям он будет преодолевать примерно 15 000 километров, не требуя заправки. Масса — сто тридцать тонн.

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Темы пак-да россия бомбардировщик
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