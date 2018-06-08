Facebook "случайно" показал все тайные фото и записи пользователей

Представители Facebook заявили о том, что при тестировании новых функций 7 июня имела место утечка данных 14 миллионов пользователей.

Фото: REX/Shutterstock

Сообщается, что без их ведома были изменены настройки учетных записей, а именно - конфиденциальности. При этом закрытые записи стали доступны неограниченному кругу лиц.

По словам главы отделения безопасности Facebook Эрин Иган, сбой не коснулся постов, сделанных ранее 7 июня. Руководство намерено уведомить о случившемся всех пострадавших.

Напомним, ранее стало известно о перебоях в работе Facebook Messenger - приложения для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданного популярной соцсетью и охватывающего аудиторию 1 млрд человек.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден заявил, что "раньше деятельность компаний, занимавшихся сбором и продажей подробных данных о частной жизни людей, коротко описывали как "скрытое наблюдение". Их ребрендинг в социальные сети является самым успешным обманом со времен, когда "Департамент войны" (англ. «Department of War» - Военное министерство США) стал Министерством обороны".

Читайте больше:

Основатель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook