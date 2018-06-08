Сенсация от NASA: Curiosity нашел жизнь на Марсе

На Марсе обнаружены следы органических соединений. Находка принадлежит американскому марсоходу Curiosity. По сведениям NASA, открытие способствует тому, чтобы исследователи приблизились к ответу на вопрос: есть ли жизнь на Марсе.
Уже известно, что молекулам, их нашли на горной породе марсианского "озера", примерно 3 миллиарда лет. Следы могут быть связаны с живыми существами или, этого ученые пока не исключают, образовались самостоятельно.
Исследователи еще не пришли к единому мнению в вопросе: содержит ли марсианская почва микробов или органические соединения. Около месяца назад NASA, пытаясь найти ответ, отправила автоматическую межпланетную станцию InSight, чтобы изучить пустыни планеты.
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