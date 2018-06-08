Астаксантин — мощное средство против старения. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие материал в Endocrine Journal, сообщает Natural News.
Исследование было проведено группой экспертов из Технологического университета Чжэцзян (Китай) и Университета медицины Асахикава (Япония). Ученые исследовали превентивные эффекты астаксантина на старение с использованием ускоренной модели.
Через шесть недель эксперимента результаты показали, что добавка астаксантина защищает печень старых грызунов, улучшает мышечную выносливость и помогает "задержать" старение.
Ученые также отметили, что будущие исследования помогут лучше понять влияние астаксантина на старение и болезни, связанные с этим.
"Астаксантин может стать новым и перспективным средством против старения", — пишут исследователи.
Отметим, что астаксантин представляет собой пигмент каротиноидов, который есть в форели, дрожжах и креветках. Однако больше всего его в мясе тихоокеанского лосося.
Астаксантин также помогает при лечении рака. Исследование показало краткосрочные и долгосрочные преимущества астаксантина при лечении рака молочной железы, в том числе зафиксировано снижение роста раковых клеток.
Также он улучшает здоровье кожи. Во время исследования, проведенного в 2012 году, было установлено, что астаксантин может помочь разгладить морщины, уменьшить пигментные пятна и помочь сохранить влагу в коже.
Еще одно свойство астаксантина — поддержка здоровья сердца. Результаты, основанные на исследовании мышей с гипертонией, показали, что астаксантин может помочь улучшить уровень эластина и толщину артериальной стенки.
Кроме того, он повышает выносливость. Эксперименты на грызунах доказали, что астаксантин уменьшает усталости после тренировки, а также предотвращает повреждение мышц и костей.
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