Астаксантин - мощное средство против старения

Астаксантин — мощное средство против старения. К таким выводам пришли ученые, опубликовавшие материал в Endocrine Journal, сообщает Natural News.



Дожить до 200 лет реально?

Исследование было проведено группой экспертов из Технологического университета Чжэцзян (Китай) и Университета медицины Асахикава (Япония). Ученые исследовали превентивные эффекты астаксантина на старение с использованием ускоренной модели.

Через шесть недель эксперимента результаты показали, что добавка астаксантина защищает печень старых грызунов, улучшает мышечную выносливость и помогает "задержать" старение.

Ученые также отметили, что будущие исследования помогут лучше понять влияние астаксантина на старение и болезни, связанные с этим.

"Астаксантин может стать новым и перспективным средством против старения", — пишут исследователи.

Отметим, что астаксантин представляет собой пигмент каротиноидов, который есть в форели, дрожжах и креветках. Однако больше всего его в мясе тихоокеанского лосося.

Астаксантин также помогает при лечении рака. Исследование показало краткосрочные и долгосрочные преимущества астаксантина при лечении рака молочной железы, в том числе зафиксировано снижение роста раковых клеток.

Также он улучшает здоровье кожи. Во время исследования, проведенного в 2012 году, было установлено, что астаксантин может помочь разгладить морщины, уменьшить пигментные пятна и помочь сохранить влагу в коже.

Еще одно свойство астаксантина — поддержка здоровья сердца. Результаты, основанные на исследовании мышей с гипертонией, показали, что астаксантин может помочь улучшить уровень эластина и толщину артериальной стенки.

Кроме того, он повышает выносливость. Эксперименты на грызунах доказали, что астаксантин уменьшает усталости после тренировки, а также предотвращает повреждение мышц и костей.

Читайте также:

Ученые нашли способ предотвратить старение мозга

Как остановить старение кожи, узнали биологи из США

Биологи обратили старение вспять