Раскрыты характеристики новейшей авиабомбы "Дрель"

Руководство концерна "Техмаш" сообщило, что на вооружение российской армии в ближайшее время поступит новейшая авиабомба "Дрель".

Pravda.Ru

Как сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, испытания бомбы, начавшиеся в 2016 году, идут в соответствии с программой Министерства обороны.

Он отметил, что "Дрель" является "новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами". Такая авиабомба способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.

По данным специалистов, такую авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах. Дальность поражения цели при отходе от носителя превышает 30 километров.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что генеральный директор НПО "Базальт" Владимир Порхачев сделал заявление о том, что на его предприятии создана новая планирующая авиабомба "Дрель", не имеющая аналогов в мире. Это прорыв, причем достаточно впечатляющий.

Вот что известно о бомбе со слов генерального директора специализирующегося на разработке современных высокоточных боеприпасов НПО: "Это бомба без двигателя. При отходе от носителя дальность поражения цели - свыше 30 км. Изделие выходит на цель при помощи системы наведения ГЛОНАСС. На высоте 250 метров раскрывается кассетный заряд. Надеемся, в этом году она пройдет все госиспытания". Кроме того, он отмечает, что новую бомбу "практически невозможно распознать на радарах".

Из открытых источников известно, что полное название авиационной новинки - Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У с самоприцеливающимися боевыми элементами СПБЭ-К "Дрель". Она способна работать круглосуточно при любых погодных условиях. Применяется без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО, доставляет к цели с высокой точностью самоприцеливающиеся боевые элементы, которых в кассете 15.

Длина "Дрели" - 3100 миллиметров, диаметр - 450 миллиметров, масса - 540 килограммов. Максимальная высота бомбометания - 14 километров, минимальная - 100 метров. Боевые элементы оснащены головками самонаведения с тепловым или радиолокационным принципом действия. Бомба способна выходить на цель в условиях радиолокационного противодействия противника. Бомбометание производится на скоростях 700-1100 километров в час.