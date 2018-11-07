Настроение человека скоро можно будет прочитать по браслету

Скоро любая девушка сможет понять настроение своего возлюбленного просто посмотрев ему на руку.
Как сообщает GreatLove, будут созданы браслеты и приложения для смартфона, которые будут считывать наши показатели на руке и предсказывать как настроение, так и его колебания.
Создатели еще не сообщили о том, что именно будут измерять браслеты с приложением, но, очевидно, это будет перечень нестандартных вещей и наших реакций.
Это, скорее всего, будут пульс, мышечный тонус, давление, мышечная активность. Видимо, в ближайшем будущем, такой прибор сможет не только угадывать сиюминутные показания, но и предсказывать те изменения, которые ожидают владельца. Алгоритм будет фиксировать особенности каждого человека.
Исследователи планируют, что прибор будет определять ментальное состояние.
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