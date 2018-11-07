Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Настроение человека скоро можно будет прочитать по браслету

Наука

Скоро любая девушка сможет понять настроение своего возлюбленного просто посмотрев ему на руку.

Как сообщает GreatLove, будут созданы браслеты и приложения для смартфона, которые будут считывать наши показатели на руке и предсказывать как настроение, так и его колебания.

Создатели еще не сообщили о том, что именно будут измерять браслеты с приложением, но, очевидно, это будет перечень нестандартных вещей и наших реакций.

Это, скорее всего, будут пульс, мышечный тонус, давление, мышечная активность. Видимо, в ближайшем будущем, такой прибор сможет не только угадывать сиюминутные показания, но и предсказывать те изменения, которые ожидают владельца. Алгоритм будет фиксировать особенности каждого человека.

Исследователи планируют, что прибор будет определять ментальное состояние.

Читайте также:

Семь секретов долгих отношений с мужчиной

Когда звезды ставят крест на отношениях

Мужские типажи, непригодные для отношений

Четыре знака Зодиака, которые очень спешат вступить в отношения

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы гаджеты браслет смартфон настроение технические новинки
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Вредители и болезни
Как избавиться от медведки на грядках
Человек
На вкус и цвет: англосаксы мир видят, русские слышат
Новости Все >
"Совы" чаще "жаворонков" болеют раком груди
Настроение человека скоро можно будет прочитать по браслету
Продажи Skoda в России выросли на 33% по сравнению с прошлым годом
Витамин Д бесполезен в укреплении костей
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Россияне мало спят и много работают
Мероприятия к 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина в Москве
Шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
Читательский топ
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Новости Европы
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Мир. Новости мира
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Военные новости
Истребители НАТО сопроводили в небе над Балтийским морем российский самолет
Новости Екатеринбурга
Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно

Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.

Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
Новости Европы
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
Православие
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Любовь Степушова Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны Любовь Степушова Игорь Буккер На вкус и цвет: англосаксы мир видят, русские слышат Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат заставит граждан понимать всё правильно Василий Амирджанов
Комментарии
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
НАТО может атаковать Россию осенью-2018
На вкус и цвет: англосаксы мир видят, русские слышат
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
СМИ: задержаны неонацисты, планировавшие убить Макрона
Россия пригрозила Китаю запретом на экспорт древесины
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Олигархам - бой. Либерал и патриот сошлись во мнении
Минобороны отказало в установке памятника Сталину у новосибирского Дома офицеров
Минобороны отказало в установке памятника Сталину у новосибирского Дома офицеров
История и современность Все >
Исцелить бывших детей-солдат Сомали, исцелить нацию
Исцелить бывших детей-солдат Сомали, исцелить нацию
Правила поведения в мечети
Правила поведения в мечети
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки
Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
Евросоюз хочет ясности от США в вопросе по санкциям против Ирана
Евросоюз хочет ясности от США в вопросе по санкциям против Ирана
Российский министр заявил о возможности запрета экспорта древесины в Китай
Российский министр заявил о возможности запрета экспорта древесины в Китай
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Запад объявил охоту на русских олигархов
Запад объявил охоту на русских олигархов
Женское Все >
Секреты заготовки "Золотой" ягоды - облепихи на зиму
Секреты заготовки "Золотой" ягоды - облепихи на зиму
Штамбовые розы
Штамбовые розы
Салат на зиму из зеленых помидоров
Салат на зиму из зеленых помидоров
Маленькие секреты укропной грядки
Маленькие секреты укропной грядки
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
В Японии тестируют вакцину против инсультов
В Японии тестируют вакцину против инсультов
Видеть на все сто. Сохранить остроту зрения помогут упражнения и питание
Видеть на все сто. Сохранить остроту зрения помогут упражнения и питание
Причины выпадения ресниц.
Причины выпадения ресниц.
Выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов
Выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов
Среднестатистический россиянин боятся потерять ребенка в путешествия
Среднестатистический россиянин боятся потерять ребенка в путешествия
Социологи поняли, что взрослые россияне не верят в хорошую жизнь
Социологи поняли, что взрослые россияне не верят в хорошую жизнь
Инженеры из Университета Тохоку создали способ дистанционного управления собакой
Инженеры из Университета Тохоку создали способ дистанционного управления собакой
Способы "пробуждения" метаболизма
Способы "пробуждения" метаболизма
Собака – лучший друг… утки
Собака – лучший друг… утки
Мужское Все >
Линь
Линь
Составлен рейтинг стран с самой дикой природой
Составлен рейтинг стран с самой дикой природой
Как спасти кожаный диван от загрязнений?
Как спасти кожаный диван от загрязнений?
Как обустроить подземное пространство в загородном доме
Как обустроить подземное пространство в загородном доме
Десять советов, которые сделают ваш дом безупречным
Десять советов, которые сделают ваш дом безупречным
Как распознать плохого риелтора?
Как распознать плохого риелтора?
Как защитить свой коридор от осенней грязи
Как защитить свой коридор от осенней грязи
Читтинг
Читтинг
Семь советов, чтобы стать лучше
Семь советов, чтобы стать лучше
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Интересы
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
История удивительной дружбы между собакой и уткой
История удивительной дружбы между собакой и уткой
В Вологде из частного дома сбежал сервал
В Вологде из частного дома сбежал сервал
Что сделало кошек священными в Древнем Египте?
Что сделало кошек священными в Древнем Египте?
Исследователи из университета Тафтс вырастили лапу у лягушки
Исследователи из университета Тафтс вырастили лапу у лягушки
Якутск в России - самый холодный город в мире
Якутск в России - самый холодный город в мире
В якутском поселке Тикси заработала ветряная электростанция
В якутском поселке Тикси заработала ветряная электростанция
Сызранцы спасли кошку, застрявшую на опоре моста
Сызранцы спасли кошку, застрявшую на опоре моста
Японские инженеры разработали дистанционную систему управления собакой
Японские инженеры разработали дистанционную систему управления собакой
Утка-мандаринка поразила жителей Нью-Йорка
Утка-мандаринка поразила жителей Нью-Йорка
Новый тренд — украсть картонную Бузову из "Пятерочки"
Новый тренд — украсть картонную Бузову из "Пятерочки"
Новый мессия: бессмертие наяву
Новый мессия: бессмертие наяву
В Австралии на серфингиста напала акула
В Австралии на серфингиста напала акула
США и Канада. Новости и аналитика
Что означают для России итоги выборов в США

В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?

Что означают для России итоги выборов в США
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Евросоюз
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ