Найдено средство против старения

Найдено средство, замедляющее процессы старения в митохондриях. Заслуга принадлежит ученым из Эксетерского университета, отмечает MedicalXpress.

Эксперты протестировали в лаборатории на эндотелиальных клетках соединения AP39, AP123 и RT01. Этими клетками выстлана внутренняя поверхность кровеносных сосудов. За время работы удалось в два раза снизить количество "старых" клеток, которые уже не могут делиться.

Секрет препарата в том, что "коктейль" из соединений доставляет сероводород в митохондрии, это помогает неспособным к делению клеткам получить энергию для функционирования и минимизирует старение.

Создатели убеждены, их творение улучшит не только срок жизни, но и качество. Кроме того, подобное воздействие на митохондрии способно уберечь от сердечного приступа и инсульта.

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