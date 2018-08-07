Найдено средство против старения

Найдено средство, замедляющее процессы старения в митохондриях. Заслуга принадлежит ученым из Эксетерского университета, отмечает MedicalXpress.
Эксперты протестировали в лаборатории на эндотелиальных клетках соединения AP39, AP123 и RT01. Этими клетками выстлана внутренняя поверхность кровеносных сосудов. За время работы удалось в два раза снизить количество "старых" клеток, которые уже не могут делиться.
Секрет препарата в том, что "коктейль" из соединений доставляет сероводород в митохондрии, это помогает неспособным к делению клеткам получить энергию для функционирования и минимизирует старение.
Создатели убеждены, их творение улучшит не только срок жизни, но и качество. Кроме того, подобное воздействие на митохондрии способно уберечь от сердечного приступа и инсульта.
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