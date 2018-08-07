В США треснули пусковые установки ядерных ракет

Работу над пусковыми установками межконтинентальных баллистических ракет для АПЛ класса Columbia и многофункциональных подлодок типа Virginia остановили в Соединенных Штатах. Это произошло, когда обнаружился дефект в сварных швах.

Фото: википедия

К моменту, когда была обнаружена проблема, подрядчик сделал дюжину пусковых установок BWXT. Сейчас проверяется герметичность стыков, рассказывает DefenceNews, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

Часть установок, 7 штук, предназначались для верфи General Dynamics Electric Boat, где возводится головной подводный ракетоносец класса Columbia. По планам его должны были ввести в строй в 2031 году. Из-за возникших проблем, график может быть сорван.

Другая часть должна была уйти к американским многоцелевым АПЛ типа Virginia и британским перспективным подлодкам Dreadnought.

Отметим, что общая стоимость проекта — 122,3 миллиарда долларов.

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