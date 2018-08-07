Россия готовит самолеты "звездных войн" к Судному дню

Один год отделяет российских военных от самолета "звездных войн". Минобороны решило модернизировать 5 Ил-22М11.

Фото: commons. wikimedia.org

Изначально они, поступившие в армию в начале 1980-х годов, были созданы, чтобы управлять войсками в период ядерной войны. Сейчас машину планируют превратить в многофункциональный летающий командный пункт, с чьей помощью возможно будет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск. Чтобы это стало реальным, на самолеты установят самые новые системы связи, а также управления.

На пять отобранных машин, отмечают "Известия", установят узел ретрансляции, он будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления. Первой модернизацию пройдет машина с бортовым номером RF-9441, выпущенная в 1982 году. Планируется установить новую электронику и радиоретранслирующую станцию, что принимает и отправляет сведения по безопасным каналам.

Все это сделает машину совместимой со всеми автоматизированными системами управления войсками — наземными и воздушными. Значит, непосредственно из машины можно будет руководить учениями, координировать "смешанные" группировки.

Также удобнее сделают салон: появится рабочее место и пространство для отдыха командующего, в командном пункте установят монитор, на котором будет отражена обстановка.

Ранее летающие командные пункты были закреплены за генералами высшего звена Вооруженных сил. Их имели возможность использовать, например, командующий ВДВ или главком РВСН.

Стоит отметить, что только Москва и Вашингтон обладают подобными машинами.

Ранее "Правда.Ру" писала, что воздушный пункт управления третьего поколения, созданный на базе усовершенствованного самолета Ил-96-400 передан на авиазаводе в Воронеже представителям Минобороны России. По заказу военного ведомства широкофюзеляжный транспортный лайнер оснастили узлом спецсвязи. В мирное время самолет необходим для командировок первых лиц Минобороны. Кроме того, "Правда.Ру" рассказывала, военные России в декабре 2015 года получили в свое распоряжение воздушный командный пункт для управления войсками в случае ядерной войны.

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