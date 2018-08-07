На Западе оценили шансы Су-35 против F-22 и F-35

"Бой" меж российским истребителем четвертого поколения Су-35 и американскими невидимками пятого F-22 и F-35 устроили эксперты журнала The National Interest. Они сравнили характеристики машин и предположили, какая победит в небе.

Российский истребитель отличает сверхманевренность, за нее нужно благодарить турбореактивный двигатель АЛ-41Ф1С. С его помощью Су-35 может атаковать с высоких углов и уходить от ракет, выпущенных противником. Максимальна скорость машины — 2,25 Мах, рабочий потолок — 18 000 метров, дальность — 4 500 километров.

Издание отметило, что защищается истребитель ракетами радиолокационного самонаведения K-77M, они могут достичь цель, отдаленную на 190 километров. В ближнем бою — ракетой Р-74 с инфракрасным управлением, пилот наводит ее на цель при помощи оптического прицела. Есть и защита средней дальности — ракеты Р-27 и высокой — Р-37. Противостоять самолетам-невидимкам Су-35 может при помощи радара "Ирбис-Е" с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, а также оптико-локационной системы ОЛС-35. Она включает тепловизор, сопровождающий цели и действующий в радиусе 80 километров.

Все это помогает в бою с противниками из "семейства" четвертого поколения, но вот с самолетами-невидимками из пятого защита рушится. Ведь F-22 и F-35 обнаружат врага за 160 километров и отправят на встречу град ракет. Единственный шанс победить — уменьшить расстояние.

The National Interest отмечает, что точный ответ на вопрос, кто сильнее, появится лишь в испытаниях реальным боем. Ведь влияют на результат множество факторов помимо проанализированных.

Читайте также:

The National Interest рассказал о бое Су-57 и J-20