"Психо" в мире машин: ученые создали нейросеть с раздвоением личности

Исследователи из США создали нейросеть, которая может воcпроизводить явление, напоминающее раздвоение личности.

Фото: кадр из видео

Ученые считают, что это открытие поможет в создании полноценного искусственного интеллекта.

"Главная и единственная задача нашего алгоритма - изучать пятна Роршаха и снабжать нас интересными результатами. Цель проекта в целом - демонстрация того, как обучающий алгоритм может повлиять на ИИ", - заявляют разработчики нейросети, сотрудники Массачусетского технологического института.

Пятна Роршаха - это тест, нужный для изучения личности. Участнику дают несколько карточек, на которых изображены абстрактные кляксы. Его задача - рассказать об ассоциациях, которые возникают в голове первыми при виде картинок. Пятна Роршаха помогают понять, есть ли какие-то расстройства у человека. Правда, эффективность метода до сих пор подвигается сомнениям, однако очень многие специалисты продолжают использовать тест в своей работе.

Ученые из Массачусетса также взяли метод на вооружение. Видимо, при помощи этого исследования они хотят доказать, что искуственный интеллект также можно наделить чертами личности. Нейронная сеть, которую обучили проходить эксперимент Роршаха, получила название Норман. Такое же имя носил герой книги Роберта Блоха "Психо2, по которому Альфред Хичкок снял одноименный фильм.