США назвали лучшее оружие России

Фото: mil.ru

По мнению Самуэля Бендетта, российские системы радиоэлектронной борьбы — зрелая и самостоятельная технология. Бендетт подчеркивает, что, возможно, во времена Холодной войны Соединенные штаты Америки и опережали СССР в подобных технологиях, но на сегодняшний день Россия в этой области впереди.

Российские системы радиоэлектронной борьбы могут функционировать на расстоянии в сотни километры даже при недоступности GPS или ГЛОНАСС. Самуэль Бендетт заявил, что свою состоятельность Россия в этой области доказала во время военного конфликта в Сирии.

Отдельно эксперт отметил работу вооруженных сил Российской федерации на Черном море. Бендетт заявил, что российское радиоэлектронное оружие перехватывает большинство сигналов западной разведки, что дает России огромное преимущество.

Бендетт поделился мнением, что у российских радиоэлектронных систем борьбы большое будущее. Во-первых, в связи с тем, что российские инженеры собираются внедрить в технологии радиоэлектронной борьбы искусственный интеллект, а во-вторых — по причине того, что скоро данными передовыми системами будет оборудована вся военная мощь России.

В 2017 году Самуэль Бендетт поделился мнением о российских беспилотных летательных аппаратах. Сравнив их с зарубежными аналогами, эксперт пришел к выводу, что Россия значительно уступает США в данной сфере.

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